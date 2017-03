'Binnenkort betere reisinfo via pushberichten'

Als reizigers even plaats zouden mogen nemen op de stoel van de baas van een ov-bedrijf, dan is voor 22 procent het belangrijkste actiepunt: betere informatie bij vertragingen. Ook de lage 'kans op een zitplaats' is 14 procent van de reizigers een doorn in het oog. De waardering voor de informatievoorziening bij stremmingen is met een rapportcijfer 5,7 uitzonderlijk laag. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid over alle regionale openbaarvervoerbedrijven in Nederland. Daaraan deden 82.000 reizigers mee.

Pushberichten

Van Kesteren verwacht dat ov-bedrijven ook steeds vaker pushberichten in zullen zetten om reizigers op de hoogte te houden bij stremmingen. ,,Dan volgt er via de telefoon informatie over de alternatieve route als er ergens een stremming is'', licht Van Kesteren toe. ,,In Londen is het nu al zo dat je aan kunt geven op welke route je dagelijks rijdt en omrij-advies kunt krijgen. Dat we in Nederland ook die kant opgaan is evident.''