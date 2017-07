Bizarre mishandeling Oldenzalers door Duitse uitsmijters

De Oldenzaler loopt door de mishandeling op krukken en gaat morgen samen met zijn eveneens mishandelde vrienden aangifte doen tegen de discotheek. Naast fysieke schade is ook zijn auto vernield. Zo ligt de spiegel van de Opel Corsa eraf, is de koplamp kapot, zitten er deuken in de auto en ligt er een ruit uit.



Het bericht over het incident is op de Facebookpagina van Ali Eh al ruim 300.000 keer bekeken. ,,Het is ongelooflijk wat hier drie jonge mannen wordt aangedaan", schrijft hij. ,,Op de grond gegooid, in het gezicht getrapt... (...) Drie mannen tegenover tien uitsmijters, waar zijn we dan mee bezig?"