Blunder bracht mogelijk ook geheime gesprekken bij Klaas Otto

Gisteren werd bekend dat Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, door een blunder van de politie tapgesprekken kreeg van medegevangenen. Het gaat om telefoontjes die gevangenen in het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd met de gevangenistelefoon.

Geheimhouding

De Limburgse advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft vandaag bij de hoofdofficier van justitie in Breda aan de bel getrokken. Zijn kantoor heeft meerdere cliënten in de Torentijd in Middelburg. ,,Als de geheimhouding tussen raadsman en cliënt op deze manier is geschonden dan moet daarover snel duidelijkheid komen'', aldus Van Berge Henegouwen in een brief.