BNNVARA geeft auteursrechten Jesse terug aan producent

De producent en maker kunnen nu zelf bepalen wat er met het materiaal gebeurt. Filmproductiebedrijf Doxy van producent Janneke Dolaard laat weten de film in meerdere bioscopen te willen uitbrengen en 'verder te distribueren, zodat het publiek de mogelijkheid krijgt de film op korte termijn te gaan zien'.



Zondag liet BNNVARA weten de documentaire, die volgende week te zien zou zijn, toch niet uit te zenden. Ook de geplande voorpremière in een Utrechtse bioscoop ging niet door. Aanleiding was de ontstane ophef over de maker van de documentaire, Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was. Hij raakte in die periode ook bevriend met Klaver. Critici spraken van een propagandafilm. Er kan volgens hen geen sprake zijn van een objectieve documentaire als de maker op de loonlijst van de partij stond.