BNNVARA zendt omstreden Jesse Klaver-docu toch niet uit

De omroep houdt vol dat de onafhankelijke positie van de documentaire gewaarborgd was. ,,We hebben vooraf scherpe voorwaarden gesteld. De filmmaker heeft daaraan voldaan”, laat een woordvoerster weten. Toch gaat de uitzending niet door. ,,We kunnen niet ontkennen dat er twijfel kan ontstaan over de journalistieke onafhankelijkheid.” De omroep stelt dat er over de onafhankelijkheid van BNNVARA en de NPO ‘geen enkele twijfel’ mag bestaan.



Omroepdirecteur Gerard Timmer is naar eigen zeggen niet gezwicht voor de kritiek op de docu. Hij bedacht zich na het zien van het beeldmateriaal dat niet te controleren was of maker Joey Boink de camera op ongelegen momenten had uitgezet en besloot daarom de film niet uit te zenden.



GroenLinks reageert verbolgen. ,,BNNVARA heeft zelf opdracht gegeven voor het maken van deze documentaire, dus het is opmerkelijk dat ze nu besluiten de film niet uit te zenden", laat een woordvoerder weten. Volgens hem is het 'jammer' dat degenen die nieuwsgierig zijn geworden naar de film die nu niet op tv kunnen bekijken.