Bodycam bij de politie

Columnist Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Er wordt al een poos geëxperimenteerd met de bodycam. Dit is een camera, op het lichaam van agenten of handhavers, die tijdens dreigende situaties aangaat, zodat een incident later beter gereconstrueerd kan worden. Wat heet! Tegen bewegende beelden valt niet te protesteren, die bieden normaal gesproken gewoon waterdicht bewijs.

Maar toch zijn er bezwaren. We konden gisteren in deze krant lezen dat Christa Burger van FNV Spoor kanttekeningen plaatste. Ze vreest dat fouten van handhavers eveneens worden vastgelegd en dat zij later daarop zullen worden afgerekend. Ik moest het drie keer lezen, toen begreep ik het zinnetje nog steeds niet.

Als de bodycam ervoor zorgt dat agenten niet alleen beter worden beschermd, maar ook nog eens worden gecontroleerd op eventuele misdragingen, dan is dat toch een win-winsituatie?

Quote Als de samenleving moderniseert, kunnen handhavers niet achterblijven. Özcan Akyol

De laatste tijd werd de politie regelmatig in verlegenheid gebracht door excessief politiegeweld, met de dood van Mitch Henriquez als absoluut dieptepunt. Meer interne controle moet daarom juist worden aangemoedigd.

Dan is er nog een andere vraag: roept het filmen van een arrestatie juist agressie op?

Als ik even in verslagen en onderzoeken duik, valt er niets over te vinden, vermoedelijk omdat het fenomeen nog niet bekend bij ons is. Er valt wat voor te zeggen. Aan de andere kant: moet de politie zwichten voor de terreur van mensen die niet tegen een camera kunnen?

Dat lijkt me onwenselijk, en bovendien zou het geen issue moeten zijn, als de bodycam louter voor professionele doeleinden wordt ingezet. Rond grote incidenten, of het nu op een horecaplein of in een voetbalstadion is, zijn er al honderden mensen die met hun mobiele telefoon excessen registreren. Dat is iets van deze tijd.

Quote Eigen beeld wordt tenminste niet gemanipuleerd

Als de politie letterlijk de regie van bewegend bewijsmateriaal in handen wil hebben, moet ze naast de geweldsmonopolie óók het voortouw nemen op het gebied van cameraregistratie. Eigen beeld wordt tenminste niet gemanipuleerd. Burgers hebben die neiging nog wel soms. Of ze laten de context achterwege.