Boete geëist na chloorgaswolk in zwembad

Het OM heeft een voorwaardelijke boete van 3000 euro geëist tegen zwembad Vital in het Brabantse Loon op Zand, vanwege een ongeluk met chloorgas vier jaar geleden. Eigenaar Kees Pepping is volgens justitie ook schuldig, maar hem wordt geen straf opgelegd.

In het zwembad ontsnapte op 18 september 2012 een fikse bel chloorgas, doordat de zwembadinstallatie met pompen niet werkte. Volgens Pepping kwam dat door een vastzittende vlotter. Acht kinderen en twee begeleiders moesten het zwembad verlaten en hadden ademhalingsmoeilijkheden. Een van de begeleidsters die de kinderen uit het water hielp, moest langere tijd in het ziekenhuis blijven. Zij had te veel chloorgas binnengekregen.

Klassiek zwembadincident

Volgens officier van Justitie Ingeborg Koopmans had de installatie beter nagekeken moeten worden. Dan was het ongeluk mogelijk voorkomen. Ze noemde het ongeluk echter ook een 'klassiek zwembadincident'.



Na het ongeluk verving Pepping de complete installatie, om nieuwe ongelukken te voorkomen. De eigenaar is nog altijd emotioneel als hij het over het ongeluk heeft, bleek vandaag in de rechtbank.

De installatie in het zwembad werd al twintig jaar lang goedgekeurd door inspecties en er stonden destijds net nieuwe pompen. Pepping heeft daarnaast veel gedaan om een nieuw ongeval te voorkomen en het incident is ook al bijna vijf jaar geleden, motiveerde de officier het uitblijven van een strafeis. Peppings advocaat pleitte voor vrijspraak. De uitspraak is 6 april.