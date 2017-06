Bolt en Follender: bedankt voor alle steun

Volgens de KRO-NCRV zijn ze inmiddels bij hun familie. Aan hun terugkomst was geen ruchtbaarheid gegeven. Het tweetal heeft de aankondiging na hun vrijlating in Bogota opgenomen.



Derk Bolt spreekt in de veertig seconden durende aankondiging over de 'hachelijke' avonturen 'die ons zijn overkomen' en geeft aan 'buitengewoon blij te zijn' met het feit dat het duo vrij is gekomen.



Verder stelt Bolt dat ze inmiddels op de hoogte zijn van de steunbetuigingen en het medeleven vanuit Nederland. Daar zijn ze erg blij mee. Bovendien geeft Bolt aan dat hun familie daar veel steun aan heeft gehad. Daarvoor bedanken ze iedereen.