Boze patatbakker pest burgemeester op Twitter

Verder wil hij een schadevergoeding van 25.000 euro omdat de gemeente op haar website meldde dat hij voor de rechter moet verschijnen voor het kweken van wiet. ,,Ze zitten me enorm dwars'', zegt de Drontenaar, die geen kwaad ziet in zijn twitteractiviteiten. ,,Het is een persiflage. De Jonge is een publiek persoon, dan moet je wat kunnen hebben.''



De Jonge wil niet reageren, hij wacht het politieonderzoek af. Voor de politie is Van Flierenburg nog niet in beeld, zegt een woordvoerster. ,,We moeten gegevens opvragen bij buitenlandse bedrijven, dat kost tijd.''