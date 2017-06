Brabant is dé nieuwe bierprovincie

In absolute getallen gaat Noord-Holland met 110 brouwerijen wel nog steeds aan kop. Bijna de helft daarvan is te vinden in Amsterdam. In Noord-Brabant zijn 101 brouwerijen actief.

De productie van bier in Nederland zit al sinds 2010 in de lift. Kleine brouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. In het afgelopen jaar zijn er maar liefst 66 brouwerijen bijgekomen. Dat brengt het landelijke totaal op 488.

De groei was het grootste in Utrecht. Daar nam het aantal actieve bierbrouwers met ruim een derde toe: van 31 brouwerijen in juni 2016 tot 42 op dit moment. Ook in Limburg (+22 procent), Zuid-Holland (+21 procent) en Noord-Brabant (+20 procent) is bier brouwen populair.

Ruim de helft van de actieve biermakers in Nederland zijn bedrijven met een eigen brouwerij, zoals Grolsch en Heineken. Daarnaast zijn er nog 230 brouwerijhuurders. Dit zijn kleine bedrijven zonder eigen brouwerij die hun gerstenat laten produceren in ketels op een andere locatie. Tot slot zijn er nog enkele brouwerijverhuurders actief. Zij produceren zelf geen bier, maar verhuren hun brouwerij aan derden.