Brabants stel trouwt na relatie van 26 jaar om 'van gedoe af te zijn'

Het gezin gaat in principe voor één jaar naar de VS. Die vaste termijn maakte de beslissing makkelijker. Brecht: ,,Nu zie ik mijn vrienden en familie in ieder geval weer terug. Voor altijd zou ik niet willen gaan." Haar ouders zien het buitenlandse avontuur als een kans voor ieder gezinslid om zich te ontwikkelen.



Alhoewel dat eerst voor Kersten moeilijk leek te worden. Ze vertelt: ,,Ik werk nu als zelfstandig traumabegeleider en bij de politie. Mijn werk als zzp'er wil ik zoveel mogelijk voortzetten in Amerika, maar dat bleek lastig. Omdat we niet getrouwd zijn, krijg ik geen werkvergunning."



Daarnaast kleeft er nog een nadeel aan het niet hebben van een boterbriefje. ,,Als ik bijvoorbeeld alleen met de kinderen naar Nederland wil vliegen, kunnen ze daar in de VS moeilijk over doen."