Brand bij bungalowpark in Renesse

Hoge ambtenaar op non-actief na vondst wietkwekerij

0:57 Een hoge ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is na de vondst van een wietplantage in zijn woning op non-actief gezet. In zijn huis in Nieuw-Vossemeer werden meer dan 100 planten aangetroffen, meldt BN/De Stem.