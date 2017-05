Breed onderzoek naar veiligheid van spoorwegovergangen

Aanleiding voor dit onderzoek is een aantal recente ongelukken op overgangen, zoals eind maart in Harlingen waarbij een vader en zijn zoontje om het leven kwamen.

De raad wil met het onderzoek achterhalen of en hoe de veiligheid op spoorwegovergangen verbeterd kan worden en hoe de aangekondigde sanering van onbewaakte overwegen verloopt. Naar die onbewaakte overgangen liep eerder al een onderzoek en spoorbeheerder ProRail heeft laten weten helemaal van onbewaakte overwegen af te willen.

Themaonderzoek

Het gaat nu om een zogeheten themaonderzoek van de onderzoekraad, waarbij de precieze onderzoeksvraag en opzet van het onderzoek in de komende weken wordt bepaald. Het onderzoek is naar verwachting over een jaar afgerond.