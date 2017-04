Britten dreigen Nederlandse vissers

Inspectie weert le­vens­ge­vaar­lij­ke vervoerder HSL van het spoor

3:00 Goederenvervoerder HSL Logistik mag vanaf vandaag niet meer met zijn treinen over het Nederlandse spoor rijden. De veiligheid van het bedrijf is niet in orde. Het is nooit eerder gebeurd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport het veiligheidscertificaat van een vervoerder introk.