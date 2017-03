Buitenlandse Zaken: Turkse campagne in Nederland ongewenst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het onwenselijk dat Turkije in Nederland campagne komt voeren voor een referendum over een nieuwe grondwet in dat land. ,,Wij achten dit niet gewenst en zullen dit overbrengen aan de Turkse regering.''

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, komt daarvoor op 11 maart in Rotterdam. De Turkse autoriteiten hebben tegenover de Nederlandse regering bevestigd ,,dat een campagnemanifestatie in Nederland in de planning staat'', aldus het ministerie in Den Haag. Er worden ,,meer dan duizend mensen'' verwacht.

De Nederlandse publieke ruimte is niet de plek voor politieke campagnes van andere landen, aldus premier Mark Rutte in een reactie op Facebook. ,,Daaraan zullen we niet meewerken. We vinden dit ongewenst." Ook Alexander Pechtold (D66) en PVV-leider Geert Wilders willen niks weten van de campagne.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Ankara liet desgevraagd weten dat de komst van minister Cavusoglu naar Rotterdam 'een principiële kwestie is van vrijheid van meningsuiting'.

,,Wij wachten het officiële bericht van de Nederlandse regering eerst af. Maar we hebben nog een week om dit op te lossen. En ik wil er op wijzen dat we diepe en hele goede betrekkingen met Nederland hebben", aldus een bron op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kamervragen

De AK Partij meldt op Facebook dat de Turkse bewindsman op zaterdag 11 maart zijn opwachting maakt in partycentrum Park De Heerlijkheid in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet. Bontes en Van Klaveren van VNL hadden al vragen gesteld aan regering over de komst van de Turkse bewindsman.

In Duitsland liepen de spanningen met Turkije donderdag op toen bleek dat optredens in Duitsland van twee Turkse ministers werden tegengehouden. Turkije riep de ambassadeur van Duitsland er zelfs voor op het matje.

Ook in Duitsland wilden de Turken landgenoten toespreken over het komende referendum. Dat gaat over de overstap naar een presidentieel systeem en veranderingen in de grondwet. Die plannen geven president Erdogan veel meer macht.