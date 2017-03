Buma ‘diep getroffen’ door vertrek CDA-raadslid Turan Yazir

Zometeen uitspraak: moet Bart van U. tóch cel in voor doden Els Borst en zus Loïs?

13:44 Moet Bart van U. alsnog de cel in of blijft de rechter erbij dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar was toen hij oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs doodstak? Het gerechtshof in Den Haag doet vanaf half twee uitspraak in het hoger beroep. Bart van U. is er niet bij. Hij heeft ervoor gekozen in de psychiatrische gevangenis in Vught te blijven. Zijn familie en ook de familie van Els Borst zijn wel in de rechtbank.