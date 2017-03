Buren van veehouders klagen staat aan om stankregels

Update Jongen (13) dood door inademen aanstekergas

18:16 In Amsterdam is gisteren een dertienjarige jongen overleden na het inademen van aanstekergas. Het kind raakte rond 16.30 uur onwel bij een vriendje in de woning boven een winkel aan de Haarlemmerstraat, in het centrum van de stad. ,,Ze hebben iets doms gedaan,'' zegt de moeder van het vriendje dat erbij was. ,,We zijn in shock.''