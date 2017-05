Alligator mag in een Apeldoornse flat blijven wonen

,,Toen het nieuws naar buiten kwam dat er een dwergkaaiman in onze flat woonde was dat het gespreksonderwerp van de dag'', vertelt bewoner Lisa Bomhof.



Een andere buurtbewoner belde de dierenbescherming, maar dat had ze ook zelf kunnen doen. ,,Ik heb geen last van de desbetreffende bewoner, maar ik vind het idee gewoon heel erg naar dat er een dwergkaaiman op zo'n kleine oppervlakte leeft. Deze dieren horen te leven in een natuurpark, niet in zo'n flatje.''



De woningbouwvereniging heeft samen met de dierenpolitie onderzocht of het 1,22 meter grote reptiel op legale wijze verblijft aan de Viltmakersdonk. Een woordvoerder van Mooiland spreekt van een 'unieke zaak': ,,Op basis van de huurovereenkomst kunnen wij de bewoner niet aanspreken op het bezit van de dwergkaaiman zo lang deze geen overlast veroorzaakt.''