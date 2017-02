Burgemeester Eindhoven gaat niet in beroep in zaak 'haatpredikers'

Video Dorpelingen Heukelum willen zwijnenfamilie redden

17:38 Heukelum, een Gelders dorpje met zo’n 3000 zielen, is in de ban van twee volwassen wilde zwijnen en hun 6 jonkies. Begin februari werd de hoogzwangere moeder zwijn gedropt in de grienden onderaan de Nieuwe Zuiderlingerdijk. Nu de 6 kleintjes zijn geboren, beschermen de volwassenen hun kroost met verve. Maar een agressief wild zwijn is niet prettig om tegen te komen.