Burgemeester sluit supportershome FC Twente

,,FC Twente heeft als motto 'gewoon doen, gewoon doen''', aldus Van Veldhuizen. ,,Dáár gaat het hier ook om. Je moet gewoon doen.''



De politie viel tijdens het duel van FC Twente tegen PSV (2-2) het supportershome van de Tukkers binnen in verband met het drugsonderzoek. Daarbij zijn drugs gevonden, vijf personen aangehouden en nepwapens in beslag genomen. Ook na de wedstrijd leidde de inval tot onrustige situaties in en buiten het stadion. Supporters gooiden stenen en kwamen in conflict met de politie te paard. Een agent die tijdens een charge van zijn paard was gevallen, kreeg trappen van supporters, zo bleek uit beelden.



Grootste kans

De actie van de politie vond expres plaats tijdens de wedstrijd. ,,Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd'', verklaart de politie.



Bij de actie werden ook drugshonden ingezet. Het supportershome van VakP werd vanwege de actie gesloten, aldus de politie, die signalen opving dat er tijdens de wedstrijd in drugs zou worden gehandeld. Ook kwamen er mensen in het supportershome die er eigenlijk niet hoorden. De politie spreekt van ,,signalen over mogelijke drugshandel maar ook van intimidatie en geweld in en rond Home VakP''.



De politie doet verder onderzoek naar geweldplegingen en vernielingen.