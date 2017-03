'Bussen voor Erdogan? Dat deugt niet'

Maar Van Dijk maakt zich ook zorgen over geluiden van intimidatie in de campagne. Zo zei een lid van de nee-campagne in het AD dat hij onlangs hardhandig is verwijderd toen hij stond te folderen bij een moskee. ,,Ik wil zo snel mogelijk een reactie van de regering op alle gebeurtenissen rond de campagne voor het Turkse referendum,'' zegt Van Dijk. ,,De intimidatie tegenover het nee-kamp is onaanvaardbaar. Ik wil weten wat de regering daartegen onderneemt.''



Turkse Nederlanders kunnen van 5 tot en met 9 april stemmen in evenementenhallen in Amsterdam, Den Haag en Deventer.