Buurtkoffie

Vorige week vond ik een klein zelfgemaakt briefje in de bus. Daarop stond: ,,Een paar maanden geleden zijn wij hier stilletjes ingetrokken op nummer 31B. Nu we inmiddels een beetje gesetteld zijn, is het tijd om de buurt beter te leren kennen. Daarom nodigen wij jullie uit voor een kopje koffie bij ons thuis. We zien jullie graag!''

Quote Ja, natuurlijk! Waarom heb ik het zelf nooit zo aangepakt? Ik woon, op de eerste zes maanden vanaf mijn geboorte na, al mijn hele leven in Rotterdam. In totaal ben ik vier keer verhuisd binnen deze stad, maar nog nooit is het zelfs maar bij mij opgekomen om alle mensen uit de straat uit te nodigen voor een kop koffie. Andersom heb ik ook nooit eerder zo’n briefje van buren ontvangen.



Op dat moment, daar bij mijn voordeur met dat briefje in mijn hand, kon ik mijzelf wel voor de kop slaan. Ja, natuurlijk! Waarom heb ik het zelf nooit zo aangepakt? Zo simpel is het toch gewoon: typ een briefje en stop het bij alle mensen in de straat in de bus. Ik, degene die de mond altijd vol heeft van het belang van goede relaties met buren, eindeloos voorbeelden quotend uit het leven van profeet Mohammed die zo goed voor zijn buren zorgde.

In werkelijkheid ken ik slechts vier mensen uit de straat bij hun voornaam. Loop ik negen van de tien keer met een chagrijnige kop gehaast de straat in of uit. En groet ik die buurman die altijd in zijn deuropening staat met een nauwelijks zichtbare knik. Pas als de ander het initiatief durft te nemen, voel ik me vrij om mezelf voor te stellen en een praatje te maken.

Waarom gedraag ik me toch zo schijterig? Ik was, zo kun je wel stellen, diep teleurgesteld in mezelf.

Die zaterdag was ik de eerste die aanbelde. De ontvangst was hartelijk, met een kop thee en chocoladekoekjes in de smaken puur, melk en wit. Het gesprek kwam al gauw op ‘Sjon’. Hun huisbaas, nam ik maar aan. Totdat mijn nieuwe buurvrouw zei: ,,Sjon ken je toch wel? Van hiertegenover.”

Ah, uiteraard de buurman die altijd in zijn deuropening staat! Dus zo heet hij. Ik zorgde ervoor dat het kwartje zo onopvallend mogelijk viel. Het is tenslotte niet goed te praten dat deze buren hier net een paar weken wonen en al meer buren kennen dan ik, terwijl ik hier al vijf jaar woon.

Een uur later vertrok ik weer.

De animo voor de buurtkoffie bleek minimaal. De nieuwe buren konden slechts drie mensen de hand schudden: Sjon, ik en nog een buurtgenoot. Ik dacht eraan hoe ze na ons vertrek de kopjes en kruimels van de koffietafel zouden opruimen, ietwat teleurgesteld in hun nieuwe straat. Ze zouden het A4’tje met ‘Buurtkoffie!’, dat ze voor de gelegenheid op hun voordeur hadden geplakt met plakband, weer eraf halen. En ze zouden weer tot de orde van de dag overgaan.