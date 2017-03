Buurvrouw Heidi gooit iedere dag warm eten over de schutting

Verborgen leed achter de voordeur, wordt de armoede vaak eufemistisch genoemd. Voor wie eens achter die voordeur kijkt, zitten achter dat leed ook gezichten. Zoals de goedlachse Jolanda Coppens uit de Bierstraat, kampend met een verbrijzeld been en hersenschade na een operatie aan een tumor in haar hoofd. Ze is voor al haar boodschappen afhankelijk van vijftig euro leefgeld in de week. Dagelijks zelf koken is zowel vanwege haar handicap als door haar financiële situatie onmogelijk voor haar. Maar daarvoor is Heidi Zwakenberg, Jolanda's buurvrouw. Die kookt elke dag extra, zodat Coppens ook een bordje warm eten heeft, zonder zelf geld uit te geven of achter het fornuis te staan.



Zelf is Heidi beslist geen moeder Theresa in de Bierstraat, zegt ze. Maar toch doet ze een oproep. ,,Als wie wat overheeft, nou eens zorgt dat dat terecht komt bij de mensen die tekort komen, dan is toch ook iedereen blij? Wat je te veel hebt, moet je gewoon kunnen missen.'' Zo is ze dat ook gewend in Voorstad, al wordt dat steeds minder, vindt ze.