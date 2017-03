Canadese Nederlander Len van Leest opgevangen door Leger des Heils

Omstreeks 10 uur landde Van Leest op Schiphol vanuit Vancouver, waar hij werd opgevangen door het Leger des Heils en via een achteruitgang de terminal verliet. Maandag zette Canada Van Leest uit vanwege zijn strafblad, waar onder meer wapenbezit, bedreiging en mishandeling op staan.



Het Leger des Heils had een bed voor hem heeft klaarstaan en een 'ervaringsdeskundige', die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt, op standby. Volgens het Algemeen Dagblad zouden twee verre Nederlandse familieleden zich over Van Leest willen ontfermen.



Op de Canadese nieuwssite checknews.ca is een filmpje te zien van het vertrek van Van Leest, die er erg tegen op ziet om naar Nederland te gaan en stelt dat hij zijn familie kwijtraakt op deze manier.



Celstraf

De man, die lijdt aan een bipolaire stoornis, woont in Canada sinds hij acht maanden oud is, maar heeft nooit de Canadese nationaliteit gekregen. Door een nieuwe nieuwe regeling uit 2013 wordt iedere niet-Canadees die een celstraf van minstens zes maanden heeft gekregen, het land uitgezet.