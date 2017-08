Carillon Westertoren op hol geslagen

Het spelen van het carillon begon rond de klok van vier uur 's nachts. Enkele buurtbewoners konden niet slapen en belden de politie om te klagen. Die kon echter weinig uitrichten op het nachtelijke tijdstip.



De toren is eigendom van de gemeente Amsterdam, maar daar was 's nachts niemand te bereiken.



De slagklokken dienen om het uur en half uur aan te kondigen maar spelen niet mee in het handspel van het carillon. De uurslagklok (7509 kg) met slagtoon F0 die tussen de carillonklokken hangt, is de zwaarste klok van Amsterdam.