Carnavalsoptochten korter door verwacht noodweer

video 'Pikante' rechtszaak Patricia Paay vandaag van start

11:28 De rechtbank in Haarlem buigt zich vandaag over de ietwat pikante ruzie tussen Patricia Paay (67) en haar voormalige zakenpartner Maarten Oostvogel. De twee hebben een zakelijk conflict. De zaak is beladen, omdat Paay eerder haar vermoedens uitte dat Oostvogel iets te maken zou hebben met de verspreiding van de veelbesproken seksfilmpjes.