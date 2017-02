Carnavalswagen in Beek verwoest na brand

Klaver wil 50 procent vrouwelijke ministers in nieuwe kabinet

17:44 GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver heeft vanavond in een meet up in Leiden gezegd dat hij in een volgend kabinet voor de helft vrouwelijke ministers wil. De mannelijke norm moet worden doorbroken, vindt Klaver: ,,Nog veel erger is dat er nog steeds een glazen plafond is. Dat vrouwen moeilijker op topposities komen dan mannen.’’