Cel dreigt voor schilderijendief 'Okkie' Durham

Durham werd vorige week nationaal nieuws, toen hij in een documentaire uit de doeken deed hoe hij in 2002 twee Van Goghs wist te roven uit het Van Gogh-museum. Vorig jaar vond de politie in Italië de schilderijen terug. Ze waren in het bezit van een steenrijke maffiabaas.



Okkie vertelde in de documentaire dat het grootste deel van de schadevergoeding aan het museum, die onderdeel was van zijn straf, nog openstond. Hij loste ruim 70.000 euro af, maar stopte uiteindelijk zijn betalingen. Door boeterentes is het bedrag nu opgelopen tot ruim 343.000 euro.