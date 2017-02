Code oranje vanwege zeer zware windstoten

LIVEHet KNMI heeft voor vanmiddag en -avond code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. De verwachting is dat er in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Utrecht en Noord-Brabant vanaf de tweede helft van de middag zelfs gevaarlijke windstoten gaan voorkomen van zo'n 100 tot 120 kilometer per uur. Luchthaven Schiphol heeft zeker 90 vluchten geannuleerd.