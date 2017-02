'Commissaris Tichelaar schoof schoonzus werk toe'

Geert Wilders na DBB-lek: Onzin dat ik veilig ben

12:11 PVV-leider Geert Wilders is blij dat het kabinet de kwestie rond zijn beveiliging voortvarend oppakt. Maar hij vindt dat ten onrechte het beeld wordt gewekt dat hij veilig is. ,,Het kabinet neemt gelukkig maatregelen die genomen moeten worden. Maar houd op met zeggen dat het allemaal veilig is want dat is grote onzin", aldus Wilders op Twitter.