Commissaris van Koning in Drenthe (PvdA) afgetreden na vriendjespolitiek

De commissaris van de Koning in Drenthe is na een rel over een omstreden opdracht aan zijn eigen schoonzus opgestapt. De PvdA'er Jacques Tichelaar ontkende eerder nog zijn familielid bewust voor te hebben getrokken, maar ging vandaag door het stof en vertrok. Hij meent dat hij niet voldoende vertrouwen meer heeft.

Tichelaar had het bedrijf van zijn schoonzus aangedragen voor een opdracht voor renovatie in het monumentale Huize Tetrode in Assen. Op zaterdag ontkende hij dat nog, maar later moest hij in een brief aan Provinciale Staten toegeven dat hij de firma van zijn schoonzus had genoemd. Zij ontving in totaal ruim 3000 euro voor de klus.

Tichelaar moest zich vandaag verantwoorden tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten. ,,Ik ben aangeslagen maar niet verslagen'', zei hij in een emotioneel betoog. ,,Ik wil leren van mijn fouten en me inzetten voor vertrouwen maar dat kost tijd.''

De PvdA'er zegde beterschap toe en beloofde dilemma's in de toekomst te delen om hem te behoeden voor nieuwe misstappen. In het spoeddebat trok hij weliswaar het boetekleed aan, maar ging hij later alsnog de confrontatie aan in de discussie en werd boos na diverse aantijgingen. Daarna gaf hij aan te zullen vertrekken.

Verstandig besluit

De PvdA'er was sinds 2009 commissaris in Drenthe. Hij werd in 2013 ook al op de vingers getikt voor een andere zaak. Tichelaar had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en een horecaondernemer, die zijn zwager was.