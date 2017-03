Compliment? Geniet ervan als iemand iets aardigs zegt

Is het geven van complimenten voor veel mensen al knap lastig, dan lijkt ze in ontvangst nemen helemaal een vak apart. Hoe fijn het is ook om te horen, toch vinden we het vaak moeilijk om op gepaste manier te reageren.

,,Dat komt doordat we niet gewend zijn ze te krijgen", denkt Linda van der Wal, die lezingen geeft over 'de kracht van het compliment'. ,,Er is een schrijnend gebrek aan waardering. Hoe vaak staan we stil bij wat we waarderen in de mensen om ons heen? Het is de vloek van de vanzelfsprekendheid."

Quote Je kijkt hem of haar met een glimlach aan en laat blijken dat je de lof waardeert Frank van Marwijk ,,En wanneer we dan toch eens te horen krijgen dat we iets goed doen, hebben wij, bescheiden als we zijn, snel de neiging ons defensief op te stellen: 'Ach, dat was geen moeite, dat is toch normaal.' Jezelf op de borst kloppen of een potje opscheppen is natuurlijk ook geen goed idee, maar hoe reageer je dan wél het beste? ,,Het is heel simpel'', zegt Frank van Marwijk, coauteur van Het Groot Complimentboek. ,,In bijna alle gevallen moet je de ander gewoon oprecht bedanken. Je kijkt hem of haar met een glimlach aan en laat blijken dat je de lof waardeert. Eventueel kan je er nog aan toevoegen: 'Wat leuk dat je dat zegt'.

Bagatelliseren

Begin vooral niet te bagatelliseren. Zeg dus niet: 'Ik heb gewoon geluk gehad' of 'dat valt wel mee'. Zo haal je het complimentje van de ander eigenlijk onderuit, terwijl hij of zij het net heel goed bedoelde."

Eenzelfde effect heeft het teruggeven van een compliment - 'Jij ziet er ook goed uit'. Van Marwijk: ,,Daarmee geef je aan dat je liever niet wilt horen dat iemand je ergens goed in vindt. Het ontkracht of diskwalificeert de waarderingen die mensen ons geven en het nodigt de ander weinig uit om zich opnieuw lovend over je prestaties uit te laten. Als iemand je een cadeautje geeft, geef je dat toch ook niet terug? Complimenten zijn niet bedoeld als ruilhandel. Andere mensen nemen een compliment dan weer met enig wantrouwen in ontvangst.

Ze denken dat als iemand zijn waardering uitspreekt, dat zeker betekent dat hij iets van hen wil. De reactie is dan navenant: 'Dank je, en zeg nu maar wat je van me wil.' De meeste complimenten worden juist zonder voorwaardelijke bedoeling gegeven. Laat je achterdocht varen en ga ervan uit dat de ander het meent."

Quote Laat je achterdocht varen en ga ervan uit dat de ander het meent Frank van Marwijk

Toffe nieuwe broek

Wat als je een compliment krijgt over je 'toffe nieuwe broek' die eigenlijk al tien jaar oud is? ,,Dat verandert niks, want dat zegt niets over het compliment op zich. Je collega is er helemaal niet in geïnteresseerd hoe lang je die kleding al hebt en hoe je er zelf over denkt. Het is hem gewoon opgevallen dat het jou erg goed staat en wil je daarvoor prijzen."

Een compliment is een compliment: dat hoef je niet altijd dood te analyseren. Maar een compliment is net als kritiek een vorm van feedback. Het is een terugkoppeling van hoe de ander jou ziet en ervaart. En net als bij kritiek wil je soms ook weten waarom je deze feedback op dit moment krijgt.

Bruid