Consumentenbond: Mager gehakt nog veel te vet

Syriër krijgt 14 jaar voor doden en verbranden liefdesrivaal

10:43 Een 29-jarige Syriër is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor het doden en verbranden van een 46-jarige man uit het Brabantse Esch. De verdachte had een geheime relatie met de vrouw van het slachtoffer.