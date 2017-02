Corrupte agent beveiligde politici

Dat meldt een goed ingevoerde bron aan deze krant. Het is daarom mogelijk dat hij nauw betrokken was bij de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders. De agent wordt ervan verdacht informatie te hebben doorgespeeld naar een Nederlands-Marokkaanse criminele organisatie.



De man was niet betrokken bij de directe persoonsbeveiliging van de politici, maar was een zogenoemde voorverkenner, Iemand die informatie verzamelt over en plekken bekijkt waar de te beveiligen persoon naar toe reist. De agent, zelf van Marokkaanse afkomst, kan daarom kennis hebben gehad over reisroutes en safehouses. De agent had geen hoge positie in de dienst, maar had wel toegang tot gevoelige informatie.