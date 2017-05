CPB: test dure zorgtechnieken voordat ze in basispakket komen

Profiel Dit is de vrouw achter het hoofd­doek­jes­plan bij de politie

12:23 Voormalig PvdA-politica Fatima Elatik (43) is de drijvende kracht achter het idee van de Amsterdamse politie om hoofddoekjes weer toe te staan bij agenten. De eenheidsleiding huurt haar, voor 12.000 euro per maand, in als directeur diversiteit. Elatik is niet onomstreden.