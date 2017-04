Criminelen toveren 'normale' websites om tot broeinest van kinderporno

Dat blijkt uit het laatste rapport van de Internet Watch Foundation, een Engelse organisatie tegen kindermisbruik. Mensen die graag kinderporno bekijken, krijgen de beschikking over het strafbare materiaal door een aantal webpagina's achter elkaar te bezoeken. Het 'systeem' ziet met behulp van cookies welke route de gebruiker precies volgt en opent pas daarna de verboden afbeeldingen of filmpjes. Mensen die direct via het webadres op de bewuste site komen, zien een normale weblog of nieuwssite.

Opmars

De techniek dook voor het eerst in 2011 op, maar is aan een behoorlijke opmars bezig. Vorig jaar ontdekte IWF 1.572 websites die deze techniek gebruiken, een jaar eerder waren dat er nog maar 743. In 2013 ging het nog maar om 353 sites. Het systeem maakt het voor bestrijders van kinderporno lastiger om op te treden. De cookies verdwijnen na verloop van tijd en schuilsites kunnen door de mensen die de kinderporno plaatsen snel gewisseld of vernieuwd worden.

Maaike Pekelharing van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is bekend met de techniek. ,,We kennen het, zeer zeker. Je moet dan van een bepaalde website komen om het materiaal te zien en je moet meerdere keren geklikt hebben om het te kunnen zien. Het gaat om het traject wat je doorloopt. Als je de site blank opent, dan zie je geen kinderporno.''

Volgens Pekelharing is de techniek op zich wel te bestrijden, omdat mensen die de strafbare content melden bij EOKM, ook vaak het traject doorgeven. ,,Wij krijgen dan ook het materiaal zelf te zien en geven dat door aan de hostingprovider. Die haalt het dan doorgaans weg.''

Koploper

Nederland voert al enige tijd de lijst aan van Europese landen waar de illegale content te vinden is. Zestig procent van alle kinderpornomateriaal bevond zich in 2016 in Europa, met inbegrip van Turkije en Rusland. Volgens Pekelharing is er een simpele verklaring voor de populariteit van Nederland. ,,Op basis van gemeld materiaal zijn wij koploper. Dat heeft verder niets met Nederland te maken, de daders en de slachtoffers zijn doorgaans helemaal geen Nederlanders. Wij hebben in Nederland gewoon een goede internet-infrastructuur. Het is interessant om je website bij ons te hosten.