Studenten voelen zich ‘bekocht’ na afschaffen basisbeurs

6:33 Het geld dat is bespaard met het afschaffen van de basisbeurs, komt niet ten goede aan beter onderwijs. Dat stellen studentenorganisaties Lsvb en ISO vandaag in een brief aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Het geld dat het oplevert is volgens hen niet eens genoeg om eerdere bezuinigingen op te vangen.