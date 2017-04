'Curaçao kiest voor het koninkrijk, niet voor de maffia'

Daarmee doelt de SP'er op de veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte, die met zijn MFK toch nog een zetel won. Dat is 'verontrustend' volgens Van Raak. ,,Maar ik ben toch blij met de uitslag.''



De hoop is dat de relatie met Den Haag in rustiger vaarwater zal komen. Ook VVD'er André Bosman verwacht een 'stabielere vorm' van samenwerking tussen Curaçao en Den Haag als de PAR en de partij MAN een regering kunnen vormen. Maar Schotte kan het zo'n regering nog lastig maken, waarschuwt hij.

Schotte is veroordeeld tot drie jaar cel wegens onder meer corruptie. Hij mag het hoger beroep in vrijheid afwachten. Van Raak hoopt dat het hoger beroep spoedig dient 'zodat hij echt snel de gevangenis in kan'.

Zetels

De liberale partij PAR is met ruim 23 procent van de stemmen de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De partij krijgt zes van de 21 zetels, twee meer dan nu. MAN (20,4 procent) en MFK (19,9 procent) krijgen vijf zetels in de Staten. De kans is echter klein dat de MFK in de nieuwe regering komt: zowel PAR als MAN heeft gezegd niet met Schottes partij te willen regeren.