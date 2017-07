Dag school, dag juf, dag klas!

Je kunt er als leraar nog zo'n carrière op hebben zitten: het afscheid van de oudste leerlingen went nóóit, zegt Karel van Leeuwen. De bovenbouwcoördinator van de R.K. Jozefschool in het Zuid-Hollandse Hillegom is inmiddels 62, zit al 41 jaar in het onderwijs, en krijgt nog altijd een brok in zijn keel als groep 8 het eindlied van de musical aanheft.

,,Dan ben ik blij dat het publiek lang blijft applaudisseren en ik mijn tranen weg kan slikken voor het licht aangaat.'' Hij is de enige niet. ,,Elke leraar is geroerd. We hebben al die kinderen als verlegen ukkies zien binnenkomen en opeens staan ze daar als zelfverzekerde pre-pubers te swingen en zingen. Dat is ontroerend om te zien.''

Quote We hebben al die kinderen als verlegen ukkies zien binnenkomen en opeens staan ze daar als zelfverzekerde pre-pubers te swingen en zingen Karel van Leeuwen, bovenbouwcoördinator R.K. Jozefschool

Het grappigste aan zo'n afscheidsweek: dat de schooloudsten opeens niet meer weg te slaan zijn. Van Leeuwen: ,,Bij ons hoeven ze de laatste dagen eigenlijk niet meer naar school: ze hebben het aantal lesuren van 940 per jaar al gehaald. Toch komen ze nog. En moet ik ze op de laatste vrijdagmiddag vóór de vakantie vaak vriendelijk verzoeken het pand te verlaten. En dan zeggen ze: please, nog één rondje door de school.''

Speelfilms

In Hillegom, een plaats met 21.000 inwoners, is het afscheid gelukkig nooit definitief. ,,Het is hier één groot dorp, dus ik verlies die jongens en meiden zelden uit het oog.'' Veel kinderen komen bovendien vaak nog een keer afscheid nemen: als hun rugzak aan de vlaggenmast hangt. ,,Dan willen ze graag dat ook wij weten dat ze hun diploma hebben gehaald.''

In de loop van Van Leeuwens carrière is er best wat veranderd. Zo knutselden de scholen vroeger vaak zelf een musical in elkaar en kopen ze nu producties bij speciale musicalbedrijven. En worden er semi-professionele films van kamp en musical gemaakt, waar vroeger een paar amateuristische kiekjes voldeden. Ook nieuw: sommige scholen schakelen van musical op een heuse, gelikte speelfilm over (zie kader). Van Leeuwen: ,,Maar: het gevoel in die afscheidsweek is altijd hetzelfde gebleven: wat zijn die kinderen opeens groot.''

Volledig scherm Op de katholieke Hendrik Boogaard in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis vinden de leraren het wel geinig om op de valreep nog een grap met de leerlingen van groep 8 uit te halen. De 33 kinderen moeten zogenaamd stipt op tijd zijn voor een rotklus, zoals de klas uitmesten maar ze krijgen ter plekke een blinddoek om, worden met de auto op een onbekende plek gedropt en gaan op speurtocht naar het strand. © Joyce van Belkom