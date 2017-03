'Data ov-chipkaart te grabbel'

Zo kan de belastingdienst ov-chipkaartdata gebruiken om te controleren of belastingbetalers liegen over hun gemaakte reiskosten, er een dubbele boekhouding op nahouden of om vast te stellen dat een belastingplichtige die bijvoorbeeld in Utrecht zegt te werken, dagelijks naar Amersfoort reist. De Belastingdienst is pas voor het gebruik van privacygevoelige reisinformatie op de vingers getikt.



In een zaak die De Bont had aangespannen oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst géén foto's van snelwegcamera's mag gebruiken voor de controle van rittenregistraties. De Belastingdienst had naheffingsaanslagen opgelegd, omdat auto's met automatische snelwegcamera's waren gesignaleerd op locaties die niet overeenkwamen met hun rittenregistraties.



Privacygevoelig



,,Op 24 februari heeft de Hoge Raad besloten dat de fiscus die privacygevoelige cameragegevens niet mag gebruiken'', licht de professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam toe. Volgens De Bont zijn ov-chipkaartgegevens vergelijkbaar met die van automatische snelwegcamera's. ,,Dit gaat net zo goed om privacygevoelige locatiegegevens. Je kunt ermee achterhalen wie waar was op welk moment. Ov-gegevens zijn dus ook onbruikbaar als bewijs voor de fiscus.''



Volgens de hoogleraar is het gebruik ervan in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat mensen recht hebben op respect voor hun privéleven. De Bont: ,,Uiteraard mag dat voor controle worden ingeperkt, maar dat moet dan in de wet zijn vastgelegd. De Belastingwet voldoet daar niet aan.''