De koolmees lust er wel pap van

Jarenlang leerde de geboren Groningse over de verschillende vogelsoorten en welke geluiden ze maken. ,,Ik lette nauwelijks op hun paargedrag. Pas toen ik een keer over latrelaties bij zuidelijke rotspinguïns las, vroeg ik me af: hoe zit dat eigenlijk bij vogels, de liefde? Mijn boekenkast puilt uit van de vogelgidsen. Maar een antwoord op deze vraag staat daar niet in.''



Dus besloot de 42-jarige Werkman er zelf een boek over te schrijven. Ze verdiepte zich in wetenschappelijke literatuur en sprak met experts die hun halve leven wijden aan het bestuderen van één specifieke vogelsoort. Zoals een havikkenner die de roofvogel al 48 jaar bespiedt. Of de onderzoeker die al twintig jaar met ganzen in de weer is. ,,Ik viel van de ene verbazing in de andere. Mensen hebben nog altijd een vrij traditioneel beeld van het 'vogelhuwelijk'. Maar nu we het dna van nakomelingen kunnen achterhalen, is van diverse soorten duidelijk hoe de vork écht in de steel zit.''