De opvallendste uitschieters van de verkiezingen

Los van de emotie draait het bij de verkiezingen natuurlijk allemaal om de cijfers. We zetten de meest opvallende (voorlopige) uitkomsten op een rijtje. Van de hoogste opkomst tot de plaats met de meeste ongeldige stemmen.

De maximale opkomst gaat zoals vaker naar het eiland Schiermonnikoog. Door de vele bezoekers van het vasteland is de opkomst uitgekomen op maar liefst 130,4 procent. Dat staat in schril contrast met de laagste opkomst. In Heerlen bleef het percentage uiteindelijk steken op 72,2 procent.

VVD

De VVD kwam landelijk als de grootste uit de bus, in Laren stemde bijna de helft op de partij van Mark Rutte. In Urk moeten ze echter niets van hem hebben, de VVD haalde in het vissersdorp nog geen twee procent van de stemmen. Niet geheel verrassend kozen de overwegend gelovige vissers met 56 procent voor de SGP.

PvdA

De PvdA is de grootste verliezer van de verkiezingen. In het Groningse Veendam verloren de sociaal-democraten maar liefst 32,7 procent in vergelijking met vier jaar geleden. Terschelling is een uitzondering, daar haalde de partij van Lodewijk Asscher toch nog 11,7 procent.

PVV

De PVV kreeg het niet voor elkaar om de grootste partij te worden in Nederland. Daar trok Rucphen zich echter niets van aan. De partij van Geert Wilders scoorde bijna veertig procent in het Noord-Brabantse dorp. In het Groningse Haren waren ze minder gecharmeerd van Wilders, daar haalde de partij nog geen vijf procent.

GroenLinks

GroenLinks maakte onder aanvoering van Jesse Klaver de grootste sprong voorwaarts. In Utrecht koos ruim twintig procent voor zijn partij. In Groningen steeg GroenLinks in vergelijking met vier jaar geleden een dikke veertien procent.