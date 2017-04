De reacties op het oordeel van de jury: Wij verkopen geen slappe friet

Onderstaande reacties zijn een selectie. Alle reacties staan in de bijlage van de zaterdagkrant.

De Ermelosche Frietzaak (2) in Ermelo

,,Geweldig om weer zo hoog te eindigen. Het bewijst dat wij nog altijd aan de top staan. Wij gunnen anderen ook het geweldige jaar dat wij achter de rug hebben, dus felicitaties voor het Swolsch Friethuys.’’

De Frietzaak (4) in ’s-Hertogenbosch

,,Deze klassering is met veel vreugde ontvangen! Een enorme eer om zo kort na de opening al zo hoog te eindigen. Dit is voor ons een bekroning op het werk. Iedere dag zijn wij met liefde en passie aan het werk, zodat op elk moment de lekkerste friet kan worden bereid.’’

Perron 3 (6) in Boskoop

,,Wij zijn ontzettend blij. Wij vinden de smaak en kwaliteit van onze friet meer dan belangrijk en hebben dan ook lang gezocht naar de juiste friet die bij ons totale concept past. De friet wordt door onze klanten ontzettend goed ontvangen, maar een zesde plaats, daar moeten wij ook van blozen. Ontzettend gaaf! Dat geeft ons nog meer motivatie om uit alles het allerbeste te halen.’’

Hoofddorpsch Friethuys (8) in Hoofddorp

,,We zijn wederom blij en trots met dit eindcijfer. Uiteraard vinden we het jammer dat we ondanks een hoger cijfer dan vorig jaar, lager in de top 10 staan. Maar dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan de toename van collega’s met goede kwaliteit verse friet. Dat vinden wij goed om te constateren, want we houden van het ambacht en kwaliteit in de branche.’’

FrieteriEes (82) in Ees

,,Wij hebben ons niet voor deze test opge­geven. Wij hebben geen idee wie het AD naar ons toe heeft gestuurd. Wij geven ook geen toestemming om dit in de krant te plaatsen.’’

Friet van Piet (93) in Groningen

,,Mijn grootste kritiek is dat u te kort door de bocht gaat. Jullie conclusie om de vloer aan te vegen met mijn klanten daar wij in uw ogen slechte kwaliteit friet verkopen, vind ik heel erg jammer. Wij bestaan 41 jaar en dat doen wij met heel veel passie. Uiteraard kan niet elk frietje hetzelfde smaken, van dezelfde kwaliteit zijn, altijd even warm zijn of wellicht allemaal even knapperig de zaak verlaten. Wij hebben met mensen te maken die wellicht een slechte dag hebben of die wellicht minder feeling met de gefrituurde friet hebben. Dat onze friet u en uw team niet heeft kunnen bekoren, vinden wij heel spijtig en dit nemen wij graag mee richting groep, om te zorgen dat wij alerter en specifieker letten op de kwaliteit die bij ons de deur uitgaat. Ik ben geen fan van uw methodiek, daar u op een onbeschofte wijze geniet van het afbranden van hardwerkende mensen. Waarom publiceert u niet gewoon de top 10 en laat u de rest van de uitslag gewoon weg?’’

De Honingpot (96) Steenwijk

,,Wat u ‘paprikakruiden’ noemt, is origineel patatzout, dat wij al 21 jaar over de patat strooien. De opmerking ‘veel en veel te zout’ vind ik niet van toepassing. Dit omdat normaal zout wel degelijk anders is dan ons origineel patatzout. Willen mensen normaal zout op hun friet, dan dient men hierom te vragen. Wanneer een restaurant een andere dan gebruikelijke bereidingswijze hanteert, is dat niet ongevraagd, maar zijn handelsmerk. Dat geldt ook voor ons. U vergelijkt ons met normale frietbakkers en dat zijn wij niet. Op deze manier kunt u iemand maken en breken. De test klopt totaal niet. Dit heb ik al eerder gelezen en gehoord op het nieuws, internet en krant. U mag er trots op zijn een bedrijf en gezinnen kapot te maken.’’

Kees Kroket (104) in ’s-Hertogenbosch

,,Het spijt ons de uitslag te lezen. Op plaats 104 hadden wij onszelf niet ingeschaald en het valt ons daarom enorm tegen. Wij gaan ervan uit dat uw consumentenpanel een tweede maal bij ons is geweest en zo tot deze mening is gekomen. Dit geeft ons dan de motivatie om het nog beter te gaan doen en hopelijk volgend jaar een hogere plaats in te nemen.’’

Unique (105) in Appingedam

,,Inderdaad, wij profileren ons als ‘de zaak met smaak’. Wie zijn jullie om daar een oordeel over te geven? Jullie zijn geen gasten van ons en komen van elders. Uw smaak is niet de smaak van iedereen. Wij hebben een zeer drukke en goed lopende cafetaria. Wij willen niet dat u publiceert. Ook hebben wij hiervoor geen toestemming gegeven. Wettelijk zijn jullie verplicht je eerst te melden en te vragen of wij bereid zijn om mee te werken.’’

McDonald’s (136) in Veenendaal

,,Wat jammer dat het testpanel zo’n gastervaring had bij de bestelling van onze frietjes in een van onze 246 restaurants in Nederland. Dit resultaat voldoet niet aan onze standaard en onderstreept het belang van voortdurende aandacht voor onze frietjes. Daarnaast weten we ook dat smaken verschillen. Zo zien we het resultaat van de test niet terug bij de vele fans van onze Franse frietjes. Wekelijks genieten miljoenen gasten van de Franse frietjes van McDonald’s die vanaf het land tot in het restaurant maar liefst 45 controles ondergaan en met de grootste zorg en aandacht worden gefrituurd in olie die 100 procent plantaardig is.’’