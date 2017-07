De wachtlijst is terug in de kinderopvang

Ouders in die steden moeten volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en ouderorganisatie BOINK vaker dan voorheen wachten op een plekje voor de populaire maandag, dinsdag en donderdag. Monique Wittebol (bestuurslid BMK): ,,Op woensdag en vrijdag is in de steden meestal nog wél plaats. Daar is minder vraag naar, omdat veel ouders dan zelf vaak vrij zijn.’’

De drukte heeft volgens Gjalt Jellesma (voorzitter BOINK) allereerst te maken met het economisch herstel. ,,In de crisisjaren zagen steeds meer ouders zich gedwongen gebruik te maken van ‘informele opvang’: opa’s en oma’s, buurvrouwen en andere ouders. Nu durven vooral de ouders met een iets hoger inkomen wel weer een contract met de kinderopvang aan.’’

Dat de overheid weer meer bijlegt, maakt ook veel verschil. Jellesma: ,,Laagopgeleide ouders zijn in de periode 2010-2014 massaal afgehaakt omdat ze steeds minder toeslag kregen. Ook veel midden- en hogere inkomens zagen het niet meer zitten, toen de werkgeversbijdrage werd afgeschaft, Toen werd het voor bijna iedereen stukken duurder.’’

Belangstelling

2Samen is zo’n organisatie die de belangstelling heeft zien toenemen. De kinderopvangorganisatie in Den Haag en Westland had in juni 2016 nog 5800 kinderen, nu zijn het er 6100. Dat betekent volgens woordvoerster Nicole van Bohemen op sommige locaties inderdaad een reservelijst. ,,Waar nodig breiden we uit met een extra groep. Maar dat moet, qua huisvesting, wel mogelijk zijn.’’

In een provincie als Gelderland is het beeld ‘nogal wisselend’, vertelt directeur/bestuurder Helma Verbeet (kinderopvangorganisaties KION en SPOM). ,,Sommige landelijke gemeenten hebben te maken met bevolkingskrimp, dus daar daalt de vraag naar kinderopvang. Maar in sommige wijken van een stad als Nijmegen is er extra vraag. Daar moeten we ouders incidenteel wel eens teleurstellen.’’

In Brabant wordt de kinderopvang volgens Geert de Wit, bestuurder bij Kinderstad, vooral weer populairder in de iets welgesteldere wijken. Van wachtlijsten is nog geen sprake. ,,Wij hebben hier de afgelopen jaren te maken gehad met veel ondercapaciteit: onze bezettingsgraad was van 95 procent in topjaar 2011 gedaald naar zo’n 45 procent in 2015. We hebben dus genoeg ruimte om weer te kunnen groeien.’’

Nieuw kabinet

BMK en BOINK hopen dat het nieuwe kabinet voor meer vastigheid zorgt. Wittebol: ,,Ouders willen, nu het beter gaat met de economie, graag weer gebruik van de kinderopvang maken maar blijven huiverig over de rijksbijdrage. Ze vragen zich af of de kosten volgend jaar wel hetzelfde zullen zijn.’’

Volgens Jellesma heeft het ‘jojo-beleid’ van de overheid er het afgelopen decennium flink ingehakt. ,,Ouders durven er niet vaak niet meer op te vertrouwen dat ze een deel terugkrijgen. Dat vertrouwen zou er wel moeten zijn.’’