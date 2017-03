'De wolf vestigt zich binnen 10 jaar in Nederland'

Wolven werden de afgelopen jaren steeds gespot in gebieden op de grens met Duitsland. In 2015 kwamen er meldingen uit zowel Drenthe als Groningen en vorig jaar werd er een exemplaar gespot in Overijssel. Donker: ,,Die gebieden lijken erg op West-Duitsland: je vindt er veel reeën en het is er relatief rustig. En een wolf trekt zich natuurlijk niets aan van landgrenzen."



De Drentse wolf wordt momenteel in Utrecht onderzocht. DNA-materiaal ervan gaat naar Duitsland om daar vergeleken te worden met een database waarin alle in Duitsland levende wolven geregistreerd staan. Is er een match, dan is dus direct duidelijk dat het dier daar vandaan komt.



Donker houdt tot die tijd nog een slag om de arm, gezien het feit dat er in 2013 door grappenmakers een wolf werd neergelegd bij Luttelgeest. ,,Het zou natuurlijk kunnen dat ook dit een grap is. Maar dan is het wel een hele vroege 1-aprilgrap."