'De zomertijd moet worden afgeschaft'

Goese 'mul­ti­mil­jo­nair' in cel voor niet betaalde rekening B&B

14:10 Hij is naar eigen zeggen multimiljonair, maar J. de K. uit Goes zit vast omdat hij een rekening van ruim duizend euro niet betaalde. De Goesenaar wordt verdacht van een hele serie oplichtingen. Volgens de Middelburgse rechtbank is het tijd dat de maatschappij tegen hem beschermd wordt.