Deense jongen (14) vindt vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog bij zijn boerderij

Bij het wrak lag onder meer een motor van een Messerschmitt Bf 109-vliegtuig, munitie van de Luftwaffe en botten van een bemanningslid dat stierf tijdens de crash. ,,We vonden ook wat persoonlijke dingen. Boeken, een portemonnee met geld. We vonden ook een boek in zijn zak, dat is een kleine bijbel of Mein Kampf. We hebben het niet aangeraakt, maar alles in een paar tassen gestopt. Een museum kijkt er nu naar. Ik denk dat er veel informatie in de gevonden papieren staat'', vertelt Klaus tegenover de BBC.



Het veld werd tot nu toe eigenlijk alleen gebruikt voor gras of voor vee, vertelt Klaus, die boer is. De familie woont er al veertig jaar. Van het vliegtuig werd eerder geen spoor gevonden. ,,We zagen nooit iets aan de oppervlakte. Niet één stukje metaal.'' Toch vertelde Klaus' grootvader veel verhalen. ,,Sommige waren waar, sommige niet. Maar deze klopte wel. Misschien had ik meer naar hem moeten luisteren toen hij nog leefde!''