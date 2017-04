Demonstratie Pegida in Groningen trekt veertig sympathisanten

Turkse Nederlanders kunnen vandaag nog stemmen

6:45 Turkse Nederlanders kunnen vandaag nog stemmen in het referendum over een grondwetswijziging in Turkije. De Turkse overheid heeft sinds woensdag stemlokalen ingericht in Amsterdam, Den Haag en Deventer waar de 245.000 geregistreerde Turks-Nederlandse kiezers hun stem kunnen uitbrengen.