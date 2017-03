Dennenbos van 13.000 jaar oud ontdekt bij Leusden

'Ik zou mijn huis zo inleveren voor zijn leven'

8:58 Bewoners van de Oude Kerkstraat in het Zeeuwse Hansweert zijn geschokt: een huis in hun straat brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag helemaal af na een gasexplosie. Eén persoon is overleden. Vermoedelijk gaat het om een 54-jarige man die in het huis woonde.