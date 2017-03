Design- en modemusea strijden om prestigieuze Museumprijs

Stemmen kan tot 30 april. De winnaar, die een bedrag van 100.000 euro wint, wordt bekendgemaakt op donderdag 11 mei. Met dit bedrag kan het museum een droom vervullen.



Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch wil het bedrag gebruiken voor een tentoonstelling over Jean Cocteau in 2018, TextielMuseum Tilburg heeft de wens het geld te investeren in een weefmachine waarmee bezoekers een theedoek naar eigen ontwerp kunnen maken en Museum Boijmans Van Beuningen wil een of meerdere aankopen doen op het gebied van hedendaags design.



De publieksprijs in de Nederlandse museumwereld gaat naar de culturele instelling die er het beste in slaagt zijn eigen design- en/of modecollectie aan een groot publiek te tonen.



Elk jaar is er een andere categorie waar de musea aan moeten voldoen. Zo won vorig jaar Nationaal Monument Kamp Vught, toen oorlogsmusea kans maakten. Nationaal Militair Museum greep toen naast museumprijs.



De Museumprijs wordt sinds 1990 uitgereikt op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging.